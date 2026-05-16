Plaza América promete mejores prestaciones

Las reformas tienen en cuenta todas las áreas del recinto, incluida mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores, declaró en esta redacción el director del recinto, Jorge Luis Fernández Cruz.

Detalló que las acciones constructivas incluyen la remodelación integral de los salones principales, la redistribución de espacios, revestimientos decorativos en paredes y pisos, acondicionamiento acústico, colocación de luminarias LED, adecuación de áreas infantiles y zonas de espera con nuevos diseños.

La sustitución total del mobiliario por modelos ergonómicos y de mayor resistencia en esas demandas áreas, se inscribe entre los conceptos de mayor novedad, y marcan la envergadura de las faenas, extendidas al equipamiento de la terraza y de los exteriores con materiales resistentes a la intemperie, precisó Fernández Cruz.

En las transformaciones físicas y de imagen en curso en Plaza América, un detalle no menos importante está en su jardinería, con la reforestación y siembra de nuevas especies ornamentales, construcción de canteros, entre otras acciones.

La adecuación de baños para personas con discapacidad y otras reformas, refrendan la apuesta de un turismo sostenible en la sede por excelencia de eventos prominentes como la Feria Internacional de Turismo, Festival Varadero Goumert, congresos y otros encuentros.

A solo unos días de cumplir 29 años en operaciones, el centro de convenciones Plaza América deviene una opción ideal para la familia, sobre todo en el verano por comenzar, expresó Fernández Cruz.