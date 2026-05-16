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Cubatur habilita gestión online de visa turística para Cuba

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cuba #Viaje #visa de turismo electrónica

Los viajeros que planean visitar Cuba cuentan desde ahora con una nueva alternativa para gestionar su visa de turismo electrónica.

La agencia de viajes Cubatur anunció en sus redes sociales que habilitó el trámite directamente desde su sitio web, lo que permite realizar el procedimiento en línea sin necesidad de acudir a oficinas físicas ni enfrentar largas filas.

El proceso exige únicamente un pasaporte válido durante toda la estancia en la Isla y una dirección de correo electrónico, donde se recibirá el código de la visa. La respuesta se entrega en un plazo máximo de 72 horas hábiles, lo que agiliza la preparación del viaje.

La visa electrónica, implementada por las autoridades cubanas en 2025, es de una sola entrada y autoriza una estancia máxima de 90 días, prorrogables por otros 90 días una vez en territorio cubano.

Además, los viajeros deben completar el formulario D’Viajeros, documento que se presenta junto a la visa antes del abordaje del vuelo. En el caso de quienes arriben por vía marítima, el contacto debe realizarse directamente con la oficina consular, ya que el procedimiento electrónico está diseñado principalmente para el acceso aéreo.

Cubatur, con más de seis décadas de experiencia en la actividad turística nacional, se suma así a las opciones disponibles para la obtención de la eVisa. La agencia ofrece una alternativa ágil y segura que refuerza la estrategia de facilitar el ingreso de visitantes internacionales a Cuba.

Tomado de Excelencias Cuba

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By Redacción TV Yumurí

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