Cubatur habilita gestión online de visa turística para Cuba

Los viajeros que planean visitar Cuba cuentan desde ahora con una nueva alternativa para gestionar su visa de turismo electrónica.

La agencia de viajes Cubatur anunció en sus redes sociales que habilitó el trámite directamente desde su sitio web, lo que permite realizar el procedimiento en línea sin necesidad de acudir a oficinas físicas ni enfrentar largas filas.

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