Reciben el título de bachiller, estudiantes del Instituto Preuniversitario Urbano José Antonio Echeverría en Los Arabos

37 estudiantes del Instituto Preuniversitario Urbano José Antonio Echeverría en Los Arabos,recibieron el título de bachiller.

En el emotivo encuentro,los egresados recibieron sus diplomas de manos del claustro de profesores del centro. Este momento no solo representa el fin de un ciclo académico, sino el inicio de un camino lleno de oportunidades y desafíos.

Naikely Hernández Vázquez, alumna más integral del plantel hizo un recuento de la dedicación, responsabilidad y enteresa de sus compañeros de aulas, por culminar los estudios del nivel medio y agradeció infinitamente el apoyo incondicional de los padres y profesores.

En el acto de graduación, fueron seleccionados los estudiantes más integrales en el período lectivo.

Karina Guardiola Peña,directora del preuniversitario arabense, felicitó a los alumnos que culminaron sus estudios satisfactoriamente y los exhortó a ser mejores cada día ,como futuros profesionales de nuestro país.

Isael Borges Rivero/Radio Llanura de Colón

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