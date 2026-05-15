El municipio de Jovellanos desarrolló este viernes un amplio programa de actividades como parte del Ejercicio Popular Meteoro 2026, iniciativa que cada año evalúa la capacidad de respuesta del país frente a fenómenos naturales y tecnológicos.

Durante la jornada se realizaron simulacros de evacuación en comunidades vulnerables, prácticas de rescate y primeros auxilios, así como la revisión de planes de reducción de riesgos en centros laborales y educacionales. También se ejecutaron labores de saneamiento, con la limpieza de zanjas y la eliminación de posibles criaderos de mosquitos.

Autoridades locales destacaron que estas acciones permiten fortalecer la disciplina y la organización comunitaria, factores esenciales para enfrentar emergencias con eficacia.

Vecinos, estudiantes y trabajadores se sumaron a las actividades, demostrando conciencia sobre la importancia de la prevención. La población valoró positivamente el ejercicio, al considerar que brinda seguridad y confianza para actuar en situaciones reales.

El Ejercicio Popular Meteoro, que se desarrolla en todo el país, tiene como propósito preparar a la sociedad ante huracanes, sismos, incendios forestales y otros eventos extremos.

En su edición 2026, y a 40 años de iniciada esta experiencia se enfatiza la necesidad de adaptarse a los impactos del cambio climático y consolidar una cultura de prevención en todos los niveles.

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