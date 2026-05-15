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Jovellanos refuerza su preparación ante desastres con el Ejercicio Popular Meteoro 2026

Por Yosier Argüeso Miranda 0 Comentario #Ejercicio Meteoro 2026 #Matanzas #TV Yumurí

El municipio de Jovellanos desarrolló este viernes un amplio programa de actividades como parte del Ejercicio Popular Meteoro 2026, iniciativa que cada año evalúa la capacidad de respuesta del país frente a fenómenos naturales y tecnológicos.

Durante la jornada se realizaron simulacros de evacuación en comunidades vulnerables, prácticas de rescate y primeros auxilios, así como la revisión de planes de reducción de riesgos en centros laborales y educacionales. También se ejecutaron labores de saneamiento, con la limpieza de zanjas y la eliminación de posibles criaderos de mosquitos.

 

Autoridades locales destacaron que estas acciones permiten fortalecer la disciplina y la organización comunitaria, factores esenciales para enfrentar emergencias con eficacia.

Vecinos, estudiantes y trabajadores se sumaron a las actividades, demostrando conciencia sobre la importancia de la prevención. La población valoró positivamente el ejercicio, al considerar que brinda seguridad y confianza para actuar en situaciones reales.

El Ejercicio Popular Meteoro, que se desarrolla en todo el país, tiene como propósito preparar a la sociedad ante huracanes, sismos, incendios forestales y otros eventos extremos.

En su edición 2026, y a 40 años de iniciada esta experiencia se enfatiza la necesidad de adaptarse a los impactos del cambio climático y consolidar una cultura de prevención en todos los niveles.

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By Yosier Argüeso Miranda

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