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Concluye en Colón Ejercicio Meteoro 2026

Por Iris Quintero Zulueta 0 Comentario #Colón #Ejercicio Meteoro 2026 #TV Yumurí

El ejercicio Meteoro 2026 concluyó en Colón y cumplió el objetivo de fortalecer las capacidades de preparación y respuesta del territorio para enfrentar peligros de desastres de origen natural, tecnológicos y sanitarios.

En la sede de la Asamblea Municipal del Poder Popular y dirigido por el Consejo de Defensa Municipal y su Presidente Roberto Cárdenas Pomares, jefes de grupos y subgrupos, directivos de entidades, representantes de la Defensa Civil, la Cruz Roja y el Centro para la Reducción de Riesgos de Desastres, en un primer momento actualizaron sobre los pronósticos para la venidera temporada ciclónica y la situación del territorio.

Se informó por cada estructura de dirección la actualización de los planes para la reducción de riesgos en situaciones excepcionales y las acciones a desarrollar.

Entre ellas el acondicionamiento para la protección a la población, así como la disposición de fuerzas y medios.

Jornadas previas se dedicaron a la limpieza de canales, sistemas de alcantarillados, chapea, podas de árboles que pudieran afectar las líneas eléctricas y de las comunicaciones, desobstrucción de zanjas y acondicionamiento de obras de protectoras se ejecutaron en centros laborales e instituciones.

El Ejercicio Meteoro cumple 40 años y mantiene el propósito de aplicar de forma preventiva acciones para preservar la vida de las personas, sus recursos y los de la economía del país.

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By Iris Quintero Zulueta

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