Aplicar el tratamiento salarial y laboral con responsabilidad para que nadie quede atrás

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mantiene vigentes las medidas para garantizar la protección salarial y laboral a los trabajadores en un escenario de creciente hostilidad de la política por el bloqueo de Estados Unidos, que se manifiesta en el impacto que provoca el cerco energético aprobado en una de la orden ejecutiva de la actual administración estadounidense.

Desde el cumplimiento de indicaciones y normas que regulan el tratamiento salarial y laboral, el titular de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendi Campos, compareció en la revista informativa, Haciendo Radio, de Radio Rebelde, para hablar sobre las acciones que ya se aplican desde el pasado mes de enero, para enfrentar el impacto del cerco energético impuesto desde los Estados Unidos.

En primer lugar llamó a los empleadores y responsables de entidades a aplicar las modalidades de trabajo aprobados por la entidad, y si no fuera posible aplicar alguna de estas, entonces acudir a la reubicación laboral de los trabajadores, dentro de la entidad o en la comunidad, donde hay muchas tareas de impacto que desarrollar, entre ellas citó las labores de higienización, la producción de alimentos y otras vinculadas con los servicios.

Habló de déficit de fuerza de trabajo en sectores productivos, por lo tanto, consideró que, “es una oportunidad para cubrir determinadas actividades en el territorio de forma temporal”.

Agregó que, “un trabajador puede estar reubicado en otro organismo u empresa, pero nunca pierde el cargo o responsabilidad que tenía anteriormente en el lugar donde laboraba”.

En el caso de las personas con vulnerabilidad, que no puedan ser reubicadas laboralmente, la ley contempla cómo proceder en materia de atención y seguridad social.

A los vulnerables, por cuestiones de salud o problemas familiares, existe el procedimiento de acudir a los trabajadores sociales, ellos tienen la responsabilidad de atenderlos y gestionarles la solución, según sea el caso.

El titular de Trabajo y Seguridad Social recordó que existe un presupuesto para la asistencia social en el país destinada a todos los municipios, “están creadas las condiciones para las personas en situación de vulnerabilidad puedan buscar una solución para ellas y las familias”.

El titular de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendi Campos, señaló que, como principio, no se prevé proteger a nadie que esté en condiciones de trabajar, “la prioridad es el trabajo, aun si en el entorno hay ofertas de trabajo”.

Finalmente, ratificó la voluntad del estado de velar por la protección, desde las políticas públicas aprobadas, para que todas las medidas laborales y salariales se cumplan, en aras de que ninguna persona quede atrás.

Demetrio Villaurrutia Zulueta/ Radio Rebelde

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