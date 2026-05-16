Reorganizan principales servicios del transporte ante limitaciones con el combustible

Las acciones implementadas priorizan la protección de los servicios vinculados directamente con la vida de la población y el funcionamiento de la economía

Se aseguran las transportaciones de combustibles, alimentos, medicamentos, exportaciones y materias primas esenciales. Foto: Susana Antón

El Ministerio de Transporte anunció un conjunto de medidas orientadas a garantizar la continuidad de los servicios esenciales y reorganizar las operaciones del sector en función de las prioridades económicas y sociales de la nación, frente al complejo escenario energético que enfrenta el país, y el impacto directo que ello provoca sobre la movilidad de pasajeros y cargas.

El titular del ramo, Eduardo Rodríguez Dávila, explicó en conferencia de prensa que, desde inicios de año, los principales operadores del sistema nacional de transporte se han visto obligados a realizar reajustes debido al déficit de combustibles y lubricantes, situación agravada por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, y el cerco energético que afecta al país.

Señaló que, en correspondencia con el Programa Económico y Social del Gobierno, las acciones implementadas priorizan la protección de los servicios vinculados directamente con la vida de la población y el funcionamiento de la economía.

Entre las principales líneas de trabajo mencionó el aseguramiento de las transportaciones de combustibles, alimentos, medicamentos, exportaciones y materias primas esenciales, así como la atención diferenciada a sectores sensibles como la Salud Pública y la Educación.

Rodríguez Dávila destacó, igualmente, la continuidad de proyectos asociados a la recuperación y modernización del transporte público, el impulso a la innovación, y el avance en la transformación de la matriz energética del sector, con mayor utilización de medios eléctricos y fuentes renovables de energía.

Se mantendrá hasta el 16 de junio la frecuencia actual del servicio marítimo entre Nueva Gerona y Batabanó, con salidas martes y sábados y, a partir del 20 de junio, la ruta pasará a operar una sola vez por semana, los sábados. Foto: Naturaleza Secreta

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS

En el ámbito de las transportaciones internacionales, informó que se mantendrá la operación de los aeropuertos cubanos con los requerimientos de las aerolíneas que se mantienen operando con Cuba, además de garantizar la seguridad de la navegación aérea, y las operaciones portuarias vinculadas a la descarga de mercancías y suministros.

Respecto a las transportaciones nacionales explicó que las medidas adoptadas buscan preservar, en la medida de lo posible, los viajes ya comercializados, y garantizar los servicios considerados imprescindibles.

En ese sentido, confirmó que continuarán operando los enlaces aéreos nacionales hacia Santiago de Cuba, Holguín y Nueva Gerona, mientras las condiciones lo permitan, y asegurarán los traslados vía automotor de los colaboradores que arriban y salen por la vía aérea.

También se mantendrá, hasta el 16 de junio, la frecuencia actual del servicio marítimo entre Nueva Gerona y Batabanó, con salidas martes y sábados y, a partir del 20 de junio, la ruta pasará a operar una sola vez por semana, los sábados.

El Ministro explicó que la programación actual de Ómnibus Nacionales se mantendrá hasta el 17 de junio, y desde el día 18, las salidas entre La Habana y las cabeceras provinciales se reducirán a tres frecuencias semanales, incluida Pinar del Río; mientras que las rutas hacia Manzanillo y Baracoa pasarán a una salida semanal.

Asimismo, se mantendrán los servicios interprovinciales de Medibus coordinados con el Ministerio de Salud Pública, y continuará funcionando el servicio de Víazul, en el que se trabaja para implementar la adquisición de los boletos desde el territorio nacional, mediante pago en divisas con tarjeta Clásica.

En relación con el sistema ferroviario, Rodríguez Dávila informó que, durante el resto de mayo y la primera quincena de junio, se conservará la programación actual de los trenes nacionales.

Posteriormente –dijo–, se ajustará el servicio de los trenes nacionales (Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Bayamo-Manzanillo) a una salida de cada tren (ida y vuelta) cada dos semanas, aproximadamente.

Asimismo, se mantienen los servicios intermodales ómnibus–ferrocarril actuales ajustados a las salidas de los trenes nacionales.

Agregó que continúa la reservación de boletos mediante la apk Viajando, y en las Agencias de Venta de Pasajes de la Empresa Viajero para los servicios de Ómnibus Nacionales, el enlace marítimo con la Isla de la Juventud, y para los trenes nacionales hasta el 17 de junio, fecha a partir de la cual queda suspendida la reservación de boletos.

El titular señaló que en las provincias, las autoridades territoriales deberán priorizar las rutas urbanas, suburbanas, rurales e intermunicipales consideradas imprescindibles, en correspondencia con la disponibilidad de combustible existente en cada territorio.

Subrayó, además, que se protegerán los servicios destinados al traslado de pacientes hemodializados y otros servicios médicos priorizados, al tiempo que se acelerará la incorporación de 200 autos eléctricos destinados al sistema de Salud.

De igual forma, instó a aprovechar al máximo los triciclos eléctricos, tanto estatales como no estatales, y se agilizará la expedición de licencias para la prestación de servicios con medios eléctricos.

PROYECTOS DE CARA AL FUTURO

Como parte de la estrategia de transformación energética, el Ministerio de Transporte impulsa la entrada en funcionamiento de nuevos triciclos eléctricos, ecomóviles y estaciones de carga con energía solar, destinados a reducir la dependencia de combustibles fósiles y fortalecer la sostenibilidad del transporte público.

Rodríguez Dávila informó, igualmente, que continúan avanzando proyectos asociados al ensamblaje de nuevos ecomóviles, carros fúnebres eléctricos, bicicletas y ómnibus recientemente adquiridos, así como la implementación de nuevas medidas vinculadas a la política de comercialización de vehículos de motor.

Añadió que, en los próximos días, implementarán el nuevo censo para la homologación de los vehículos armados por partes y piezas.

El Ministro reiteró que, aun en medio de las limitaciones actuales, el país continuará buscando alternativas para sostener los servicios básicos de transporte, proteger a los sectores más vulnerables, y reducir la accidentalidad en el país, sobre todo con el incremento que presenta el parque vehicular de motocicletas y triciclos.

Susana Antón Rodriguez/ Granma

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