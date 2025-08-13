Finaliza campamento verano para niños diabéticos

Durante 15 días se realizó en Varadero el campamento de verano para niños diabéticos de la provincia de Matanzas, con la participación de más de la mitad de los aquejados de esa enfermedad en el territorio.

La salida de los ómnibus para el regreso a sus hogares precedido del homenaje y entrega de reconocimientos a quienes participaron fue el colofón de la tercera edición del campamento de verano para niños diabéticos en Varadero, provincia de Matanzas.

Desde el 22 de julio y hasta esta primera semana de agosto, el hotel Brisas del Caribe acogió en tres grupos a más de un centenar de niños con un acompañante en este evento que organiza la dirección provincial de salud de la provincia yumurina.

En Matanzas existen alrededor de 230 niños con diabetes y aquí se les enseña a convivir con la enfermedad junto con su familiar para conocer el comportamiento a seguir para mantenerse sanos y sin problemas graves.

El campamento moviliza a un equipo de apoyo que permanece al tanto de la salud general de los infantes.

La compañía artístico musical Galata con música, juegos y concursos, fue la encargada de amenizar la fiesta de despedida de este tercer grupo que asistió al campamento.

