Chequean avances de obras sociales

En medio de serias limitaciones la provincia ejecuta importantes obras de carácter social y emprende nuevos proyectos.

De recorrido con las principales autoridades de la provincia por varios objetivos de la ciudad de los puentes, se dieron los primeros pasos para el rescate del cerdicentro de Milanés y América.

Con la recuperación del inmueble, el encadenamiento entre el Grupo Empresarial de Comercio y el productor porcino Alfredo López Guijarro, se prevé retomar en pocos meses la venta de carne, subproductos y embutidos en el céntrico lugar.

En el círculo infantil Esperanza de América en la barriada de La Playa, se acomete el cambio de cubiertas, la restauración del sistema eléctrico y la carpintería. Con la terminación de la obra serán recuperadas 100 matrículas de niños para beneficio de las madres trabajadoras.

En la terminal de ferrocarriles concluyen las acciones de limpieza y acondicionamiento concebidos para la primera etapa, en tanto se ultiman los proyectos y el financiamiento que dan continuidad a la obra de rescate del inmueble patrimonial.

La reconstrucción en breves meses del techo colapsado en la recepción y otras áreas de la editora Girón, llegan a término. Detalles de acondicionamiento y pintura dejaban lista la edificación como parte de las actividades por el 99 aniversario del Líder Histórico de la Revolución Cubana.

El recorrido finalizó en el inmueble de Milanés y Ayuntamiento, donde concluyeron las tareas de limpieza y aseguramiento para arreglar los daños a una vivienda del piso superior y rescatar la unidad gastronómica con nuevos servicios.

Las dificultades son inmensas pero no aminoran la voluntad de los matanceros de sumar y crecer.

