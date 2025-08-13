Destacados Matanzas

Celebran en Matanzas Día del Trabajador Hidráulico

Por Daniela Pujol Pérez 0 Comentario #Día del Trabajador Hidráulico #Matanzas

Con motivo de celebrar el Día de Trabajador Hidráulico en la provincia de Matanzas, un grupo de trabajadores recibieron la Distinción Armando Mestre Martínez.
Durante el acto se reconoció además a aquellos con una trayectoria superior a 15 y 30 años en la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos.
La ocasión resultó oportuna para distinguir a diversas entidades por su compromiso y resultados durante el período. Entre ellas la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico Matanzas, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas Varadero, Zona Integral de Perforación Matanzas, entre otras.
El Día de Trabajador Hidráulico se celebra cada mes de agosto con motivo del aniversario de la creación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

By Daniela Pujol Pérez

