Jóvenes matanceros celebran Día Internacional de la Juventud

Miembros del Campamento de Verano de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas arribaron a la sede del proyecto Sociocultural Maravillas de la infancia para sostener un intercambio con sus integrantes.

Yosbel Castañeda Piñera, secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas de la casa de altos estudios, explicó que dichos campamentos iniciaron en el año 2018 y ahora, luego de la Pandemia de Covid-19, se retoman con carácter provincial.

«Hoy nos encontramos en este espacio disfrutando de un espectáculo de este proyecto que está también cumpliendo 24 años. Un proyecto estrechamente vinculado con los jóvenes y con el desarrollo sociocultural del municipio».

María Eugenia Romero García, coordinadora general de Maravillas de la infancia, expresó la alegría de los integrantes del proyecto por el encuentro.»Realmente los jóvenes son la piedra angular más importante para el desarrollo de cualquier sociedad, y son aquellos que desde su talento y creatividad aportan constantemente», agregó.

La actividad forma parte de un programa encaminado a celebrar el Día Internacional de la Juventud, el 99 aniversario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el 24 de la creación del proyecto.

El campamento de verano de la Universidad de Ciencias Médicas incluye otras actividades entre las que destacan la siembra de palmas en la circunscripción 78 de la ciudad de Matanzas y un recorrido por sitios anteriormente visitados por Fidel.

