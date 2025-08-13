Teatro de las Estaciones celebra 31 años de trayectoria artística

Teatro de las Estaciones celebró su trigésimo primer aniversario con un concierto – performance en la Sala José White de la Ciudad de Matanzas.

«Ningún camino del teatro y de la vida, es fácil. Hay gente que vienen y van, cosas que nos salen bien y otras muy bien. Y uno es el que no debe cansarse ni rendirse. Siempre que uno emprende algo que quiere hacer desde niño, como en mi caso, tienen en la mano un compromiso, sobre todo con el público para el cual trabajamos nosotros que son las infancias», expresó Rubén Darío Salazar, Premio Nacional de Teatro y director de la agrupación.



Las cantantes Olga Blanco y Lucelys Fernández, así como los músicos Raúl Valdés y Elvira Santiago resultaron algunos de los invitados de honor del encuentro.

La gala incluyó temas como Nana de luna lunera y Canción del agua de Dora Alonso; Adelante Elefante y Solidaridad de Bárbara Llanes; Vinagito, Lo feo y El ratoncito del farol de Teresita Fernández.

Treinta y un años cantando con Teatro de las Estaciones devino un homenaje a todos aquellos artistas que han transitado y dejaron huella en los tabloncillos de Estaciones, así como a su estrecha vinculación con las artes.

«Desde que estamos cumpliendo 20 años estamos involucrando a artistas de otras manifestaciones en nuestros proyectos. Y creo que de eso se trata, mezclar personas, manifestaciones, visiones y soluciones», explicó el también Premio Nacional de Teatro, Zenén Calero.

La agrupación cerrará el año de su treinta y un aniversario con el estreno de una obra dedicada a la cantautora Teresita Fernández, en el mes de diciembre en el Teatro Sauto, Monumento Nacional.

Teatro de las Estaciones ha llevado alegría con sus funciones, no sólo en Cuba, sino alrededor del mundo. Más de tres décadas dedicadas al arte, la creatividad y el teatro de títeres para niños, que continúan emocionando al público de todas las edades.

