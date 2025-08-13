Cultura Destacados

Expone galería de arte de Colón muestra » Jugando en Serio» del artista Julio César Junco Rivera

Por Iris Quintero Zulueta 0 Comentario #galería de arte de Colón muestra #Jugando en Serio #Julio César Junco Rivera

La galería de arte » José Miguel González Jiménez» de Colón exhibe la exposición «Jugando en Serio» del artista Julio César Junco Rivera.
La muestra destaca por el empleo de imágenes móviles combinadas con efectos ópticos y mecánicos para conseguir que se perciba el movimiento continuo de las siluetas diseñadas.


Según Julio César en estas cuatro piezas retoma la técnica de los inicios del cine antes de comenzar la industria y usa estos artefactos al tener como tema central los juegos de los niños; pero con un mensaje implícito al visualizar situaciones reales del universo infantil y aboga por la sensibilidad y el Amor.

Dirige su discurso a los problemas raciales , el maltrato a los niños y el llamado a cuidarlos: palabras en serio necesarias en la actualidad.
La exposición «Juguemos en Serio» permanecerá abierta al público en la sala principal de la galería de arte colombina durante la etapa estival.

By Iris Quintero Zulueta

