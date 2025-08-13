Detalles del caso de malversación en Dirección de Vivienda de Cárdenas

El deterioro de la edificación ubicada en calle Cristina final y 36 conocido como edificio de Transporte es seria problemática para los vecinos que residen en este inmueble con cerca de 45 años de construido. En noviembre de 2022 hubo un intento de repararle, que se tradujo en motivo de alegría para los residentes, una pequeña brigada de T C P preparó andamios y se iniciaron acciones, lo triste es que la esperanza se desvaneció muy pronto pues en una semana la diminuta fuerza constructora se marchó y todo quedó casi igual, la reparación fue insignificante.

Lo que los moradores del mal trecho inmueble no sabían es que desde la Dirección Municipal de la vivienda se pago al titular de la brigada como si la reparación se hubiese realizado totalmente.

El hecho fue descubierto y las investigaciones condujeron a juicio oral que tuvo como acusadas a 2 ciudadanas cardenense las que se desempeñaban como directora e inversionista de la dirección municipal de la vivienda respectivamente por los delitos de falsificación de documentos bancarios y de comercio como medio para cometer malversación.

El representante de la fiscalía expuso las violaciones cometidas por ambas implicadas destacando el pago de más de medio millón de pesos por una obra que no se ejecutó y donde en el contrato pactado no aparecía el objeto de obra, el responsable de suministro ni los representantes del prestador y del cliente.

Se incluye igualmente la faltas de términos de garantía y el cronograma de ejecución entre otras grabes irregularidades.Los testigos, todos residentes en el mencionado edificio reconocieron que fue casi nulo el accionar de los cuentapropistas y 2 años y medio después las angustias para ellos continúan.

Se expuso además durante el desarrollo de la vista que en ningún momento ni las acusadas ni otros miembros de la dirección de la vivienda visitaron la obra.

El Tribunal dictó el fallo en el propio acto, una vez valorados todos los elementos probatorios, destacando su presidente, la indiscutible lesividad social de los hechos por lo que se decidió sancionar a la ex directora como la autora y a la ex inversionista como partícipe del hecho, ambas responsables del delito de malversación, acorde a lo establecido en el Artículo 297 apartado 1, 2 y 6 del Código Penal. Para la ex directora se solicitan 5 años de privación de libertad y 4 de trabajo correccional sin internamiento a la ex inversiomosta

En el juicio se conoció que los familiares de las acusadas repusieron los 531 486 pesos a la entidad de vivienda municipal Cárdenas, aún así el actuar de las acusadas es contrario a los principios de la sociedad pues se dispuso de manera indebida del presupuesto del Estado y el daño mayor continúa en el sufrimiento de los vecinos del edificio que ven como día tras día aumenta el peligro de desprendimiento de techos, entrepisos y las escaleras

