Historietas en Cárdenas

Los consejos del profesor Rufin llevan a los jovencitos por los caminos de la historieta. Es una clase de dibujo a partir del uso de formas cúbicas simples.

Los muchachos miembros del Taller número 4 de la Casa -taller «Juguetes Lau» que lidera el artista de la plástica Sergio Rufin en Cárdenas, tienen a dos modelos para trabajar mientras Rufin les va orientando.

Lápices en mano y los primeros trazos son el inicio de un dibujo que será punto de partida para futuras historietas.

Luego de más de una hora ya puede apreciarse el resultado mientras consideran esta clase vital para los empeños de ser historietistas.

Alexa Onsuna Dreck una de las participantes se siente satisfecha con la jornada pues además de los conocimientos adquiridos considera que ha hecho su mejor dibujo desde que es miembro del Taller hace dos años.

El profesor Sergio Rufin explicó que esta clase de dibujo a los miembros del Taller «Si no salgo», grupo manguista de la Casa – Taller, contribuyó al aprendizaje de las artes visuales como motivo que evoluciona dentro de la historieta de manera positiva, de tal forma que les permita a través del conocimiento de varios métodos de dibujo no ceñirse al método propagandístico del diseño manguista.

Igualmente apuntó el también miembro de la UNEAC que ese es el antecedente de una Exposición de historietas para la que trabajan estos jóvenes y niños de otros talleres la cual está planificada a inaugurarse el 29 de noviembre.

Durante el encuentro se expusieron folletos de miembros de los Talleres que se inician en el programa de historietas.

La actividad efectuada en la Galería de arte «Conrado Massageur» es la segunda que realizan en conjunto para celebrar el Día Internacional de la Juventud.

