Expo por 70 años de Zenén Calero Medina

Foto: Dennys Santana Torres

La muestra Imaginario Calero: Paisajes ibéricos y afrocubanos con las obras del Premio Nacional de Teatro Zenén Calero Medina, quedó expuesta en la galería Pedro Esquerré como parte de los festejos por sus 70 años de vida, en su gran mayoría, dedicados al diseño de muñecos y vestuarios en las Artes escénicas.

Reconocimientos de varios organismos de la cultura, el Fondo de Bienes Culturales y las Artes escénicas fueron entregados al diseñador quien agradeció el homenaje.

La muestra permanecerá abierta durante el mes de octubre. Forma parte de las actividades de la quincuagésima semana de la cultura en la ciudad de Matanzas y también cierra el ciclo de exposiciones trimestrales realizadas este año en el país para festejar su cumpleaños.

