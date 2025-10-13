Cultura Matanzas

Expo por 70 años de Zenén Calero Medina

Por Ana Valdés Portillo 0 Comentario #Galería Pedro Esquerré #Imaginario Calero #TV Yumurí #Zenén Calero

Foto: Dennys Santana Torres

La muestra Imaginario Calero: Paisajes ibéricos y afrocubanos con las obras del Premio Nacional de Teatro Zenén Calero Medina, quedó expuesta en la galería Pedro Esquerré como parte de los festejos por sus 70 años de vida, en su gran mayoría, dedicados al diseño de muñecos y vestuarios en las Artes escénicas.

Reconocimientos de varios organismos de la cultura, el Fondo de Bienes Culturales y las Artes escénicas fueron entregados al diseñador quien agradeció el homenaje.

 

La muestra permanecerá abierta durante el mes de octubre. Forma parte de las actividades de la quincuagésima semana de la cultura en la ciudad de Matanzas y también cierra el ciclo de exposiciones trimestrales realizadas este año en el país para festejar su cumpleaños.

Post Views: 1

By Ana Valdés Portillo

Entradas relacionadas

Cultura tvyumuri

Gala en Sauto por 73 años de Los Muñequitos

Ana Valdés Portillo
Matanzas tvyumuri

Triciclos eléctricos en Matanzas: balance, retos y demandas de la población

Redacción TV Yumurí
Destacados Matanzas

Bandec celebra Día del Trabajador Bancario

Alejandro López Quintero

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cultura Matanzas

Expo por 70 años de Zenén Calero Medina

Deportes tvyumuri

Cuba fija metas para Juegos Parapanamericanos Juveniles

Mundo

Trump: “El ejército de Estados Unidos debe luchar contra el `enemigo interno`”

Cultura tvyumuri

Gala en Sauto por 73 años de Los Muñequitos