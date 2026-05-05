El Palacio revalida su condición de Vanguardia Nacional

La constancia en el cumplimiento de los indicadores económicos y la calidad en los servicios definen el quehacer de la Unidad Empresarial de Base «Glorias del Mercado», conocida popularmente como “El Palacio”, de la Atenas de Cuba.

El colectivo laboral se distingue por el trato profesional y la calidez humana hacia los clientes. Esta cultura de servicio, sumada a una sólida estrategia de encadenamientos productivos con el sector privado, permite diversificar la oferta y fortalecer la red comercial del territorio.

La relación entre los trabajadores estatales y los nuevos actores económicos favorece un desarrollo integral, y consolida a esta unidad como una pieza clave en el engranaje económico de la urbe.

Con la mirada puesta en la sostenibilidad y el perfeccionamiento continuo, los trabajadores de «El Palacio» celebran por quinta ocasión consecutiva la condición de Vanguardia Nacional. El compromiso de mantener la excelencia constituye, desde hoy, el motor que impulsa sus metas para el presente calendario. (ALH)

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