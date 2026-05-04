Irán impidió a buques estadounidense entrar al Estrecho de Ormuz

«Más tarde se anunciarán noticias adicionales«, señalaron las autoridades en un breve comunicado difundido por la agencia estatal iraní de noticias Tasnim. Mientras tanto, los medios de comunicación iraníes afiliados a la Guardia Revolucionaria informaron de que una fragata de la Armada estadounidense había sido blanco de misiles en el estrecho.

«La fragata, que navegaba el lunes en el estrecho de Ormuz, violando las normas de navegación y seguridad marítima cerca del puerto de Jask, fue blanco de un ataque con misiles tras ignorar una advertencia de la Armada iraní», detalló la agencia de noticias Fars, sin citar una fuente. Fuentes de la Administración Trump, no obstante, han negado que uno de sus buques haya sido alcanzado, informó el medio de noticias ‘Axios’.

Trump había dicho que, a partir de la primera hora del lunes, Estados Unidos comenzaría a guiar a los barcos varados en el estrecho de Ormuz, una importante ruta de transporte de petróleo, gas y fertilizantes antes de que estallara la guerra el 28 de febrero e Irán cerrara efectivamente la vía marítima, disparando así los precios de la energía.

El Centro Conjunto de Información Marítima liderado por Estados Unidos había aconsejado a los barcos cruzar el estrecho por aguas de Omán, diciendo que había establecido una «zona de seguridad reforzada». El Ejército estadounidense ha dicho que la iniciativa podría involucrar destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves y 15.000 efectivos, pero no ha especificado qué tipo de asistencia o escoltas proporcionaría a los barcos.

No estaba claro si algún buque estaba intentando cruzar el estrecho, o si las navieras, y sus aseguradoras, se sentirán cómodas asumiendo el riesgo dado que Irán ha disparado contra barcos en la vía marítima y ha prometido seguir haciéndolo.

El control iraní sobre el tráfico por esta arteria crucial para los suministros mundiales de petróleo y gas ha demostrado ser una gran ventaja estratégica en su guerra con Estados Unidos e Israel, permitiendo a Irán infligir un dolor tremendo a la economía global.

El alto el fuego en peligro

El esfuerzo de la Administración Trump para reactivar el tránsito marítimo en Ormuz plantea el riesgo de deshacer el frágil alto el fuego que se ha mantenido durante más de tres semanas.

El presidente Trump, al anunciar el domingo que Estados Unidos «guiaría» a los barcos para salir del estrecho, advirtió que cualquier intento iraníes de bloquearlos «lamentablemente, tendrá que ser afrontado con contundencia«.

El mandatario describió lo que llamó «Proyecto Libertad» y sostuvo que el plan está diseñado para ayudar a marineros varados; muchos en petroleros o buques de carga han quedado atrapados en el golfo Pérsico desde que comenzó el conflicto.

La disrupción de la vía marítima ha presionado a países de Europa y Asia que dependen del petróleo y gas del golfo Pérsico, elevando los precios de la gasolina, los alimentos y otros productos mucho más allá de la región.

Estados Unidos ha advertido a las navieras que podrían enfrentar sanciones si pagan a Irán por el tránsito del estrecho. Además, impuso un bloqueo naval a los puertos iraníes el pasado 13 de abril; desde entonces, ha ordenando a 49 barcos comerciales darse la vuelta, informó el domingo el Comando Central de Estados Unidos. (ALH)

Tomado de Euro News