Mundo

Marco Rubio será recibido por León XIV

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #León XIV #Marco Rubio #Santa Sede #Vaticano #Washington
El secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, viajará al Vaticano, donde lo recibirá el papa León XIV, un encuentro que quizás intente apaciguar ánimos entre Washington y la Santa Sede tras el choque con el presidente Donald Trump.

La reunión está prevista para el jueves, según circula en medios locales al recordar que León XIV es el primer pontífice nacido en Estados Unidos y que antes de su elección, hace un año, criticó las políticas migratorias de Trump.

Pero el pasado 7 de abril, el papa tildó de “inaceptable” la amenaza que entonces hiciera Trump cuando dijo que iba a acabar con “toda una civilización” en referencia a Irán. El presidente llamó al papa “débil” y “pésimo en política exterior”.

León XIV advirtió posteriormente que no le temía a Trump y que seguiría predicando la paz.

“No, no le tengo miedo a la administración Trump, ni a proclamar el mensaje del Evangelio en voz alta, que es para lo que creo que debo estar aquí, y por eso está aquí la Iglesia. No somos políticos, no vemos la política exterior desde la misma perspectiva, sino como constructores de paz”, expresó en su reciente viaje a África.

Robert Prevost se convirtió en noveno soberano de la Ciudad del Vaticano desde el 8 de mayo de 2025.(ALH)

Tomado de Prensa Latina

Post Views: 2

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Destacados Mundo tvyumuri

Petro denunció que desde Ecuador se sabotea plan de paz de Colombia

Redacción TV Yumurí
Destacados Mundo tvyumuri

Dirigente palestino denunció agresión israelí contra periodistas

Redacción TV Yumurí
Mundo

Honduras: Audios revelan complot entre Israel y EEUU

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cultura

Ministerio de Cultura apoya mensaje de Red de Intelectuales

Mundo

Marco Rubio será recibido por León XIV

Cuba

Afectación de 1 400 MW para el pico nocturno del lunes

Deportes Destacados tvyumuri

Segunda victoria de Matanzas