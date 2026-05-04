Cultura

Ministerio de Cultura apoya mensaje de Red de Intelectuales

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. #Cuba #Cultura #Ministerio de Cultura #Red de intelectuales

El Ministerio de Cultura de Cuba respalda hoy la reciente declaración de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (REDH), contra las nuevas amenazas del gobierno estadounidense.

Respaldamos esta Declaración que condena resueltamente las nuevas amenazas de Estados Unidos contra Cuba y llama a pronunciarse contra ellas y a cerrar filas en apoyo a Cuba, afirmó el ministro de Cultura, Alpidio Alonso en redes sociales.

La REDH denunció las recientes medidas coercitivas y sanciones que refuerzan el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington, calificándolas como actos de terrorismo de Estado que buscan quebrar la soberanía y la dignidad del pueblo cubano.

La cultura cubana, como parte esencial de la identidad nacional, sostiene una posición firme en defensa de la soberanía y la autodeterminación, sin injerencias externas.

En su pronunciamiento, la red subrayó que tales injerencias están condenadas al fracaso frente a la resistencia histórica de la nación caribeña.

El comunicado convoca a intelectuales, artistas, académicos, movimientos sociales y gobiernos del mundo a pronunciarse en defensa de Cuba y a exigir el cese inmediato del bloqueo, al tiempo que reafirma el derecho inalienable del país a la autodeterminación. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

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By Redacción TV Yumurí

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