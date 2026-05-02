Cultura Matanzas tvyumuri

Celebran Día Internacional del Jazz en Matanzas

Por Amanda Pérez Aguerrebere 0 Comentario #Cuba #Cultura #jazz #Matanzas #TVYumuri

La Sala de Conciertos José White de la ciudad de Matanzas acogió un espectáculo cultural para celebrar el Día Internacional del Jazz.

El público matancero disfrutó de las interpretaciones de la Orquesta Juvenil Swing Cubano, el Coro de Cámara, la Banda de Conciertos de Matanzas, el Trío Mestizaje, y la Jazz Band Casino Bellamar.

Foto: Carrete Producciones

El repertorio del concierto incluyó una selección de temas de varios estilos musicales mostrando la versatilidad del género

El espectáculo fomentó la importancia del Jazz como herencia musical que une a distintas generaciones de artistas

Post Views: 1

By Amanda Pérez Aguerrebere

Entradas relacionadas

Cultura Destacados tvyumuri

Casa de Todos dedica su espacio al Museo Farmacéutico

Amanda Pérez Aguerrebere
Destacados Matanzas Salud tvyumuri

Concluye en Colón primera etapa de la Campaña de Vacunación Antipoliomelítica

Iris Quintero Zulueta
Cuba Destacados tvyumuri

«Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba»

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cultura Matanzas tvyumuri

Celebran Día Internacional del Jazz en Matanzas

Cultura Destacados tvyumuri

Casa de Todos dedica su espacio al Museo Farmacéutico

Destacados Matanzas Salud tvyumuri

Concluye en Colón primera etapa de la Campaña de Vacunación Antipoliomelítica

Cuba Destacados tvyumuri

«Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba»