Celebran Día Internacional del Jazz en Matanzas

La Sala de Conciertos José White de la ciudad de Matanzas acogió un espectáculo cultural para celebrar el Día Internacional del Jazz.

El público matancero disfrutó de las interpretaciones de la Orquesta Juvenil Swing Cubano, el Coro de Cámara, la Banda de Conciertos de Matanzas, el Trío Mestizaje, y la Jazz Band Casino Bellamar.

El repertorio del concierto incluyó una selección de temas de varios estilos musicales mostrando la versatilidad del género

El espectáculo fomentó la importancia del Jazz como herencia musical que une a distintas generaciones de artistas

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