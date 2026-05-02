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Concluye en Colón primera etapa de la Campaña de Vacunación Antipoliomelítica

Por Iris Quintero Zulueta 0 Comentario #Colón #Matanzas #TV Yumurí #Vacunación antipoliomelítica

En el año 1962 Cuba eliminó la poliomielitis, desde entonces se realizan campañas masivas de vacunación. En Colón concluyó la primera etapa de la actual campaña. Más de mil 350 niños fueron inmunizados.

El primer día iniciaron la vacunación en el los policlínicos Francisco Figueroa Velis, Carlos Juan Finlay, de la cabecera municipal, y en la extensión del Gerardo Álvarez, del poblado de San José de los Ramos. En los días posteriores se desplazaron a los consultorios médicos para acercar los servicios a la familia de los infantes contemplados en este esquema: niños con más de un mes de nacidos y menores de 3 años de edad, según explicó Lixday García Delgado, responsable del Departamento de Vacunación del policlínico Francisco Figueroa Velis.

Se concibe del 5 al 9 de mayo una semana de recuperación para los niños que no recibieron la vacuna por presentar síntomas como vómitos, diarreas o por algún otro motivo.

En una segunda etapa del 15 al 20 de junio realizarán la reactivación con una dosis a los niños de 9 años de edad y se completará la segunda dosis de los más de un mes de nacidos y menores de 3 años de edad.

El objetivo de Campaña es mantener erradicada la poliomielitis en el país.

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By Iris Quintero Zulueta

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