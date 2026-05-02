El colectivo de trabajadores de la Filial Copextel Matanzas recibió la condición de Vanguardia Nacional otorgada por el secretariado nacional de la Central de Trabajadores de Cuba por segundo año consecutivo.

“Es el reflejo del esfuerzo constante, la dedicación y la capacidad demostrada de cada uno de los integrantes de esta empresa. Alcanzar la condición de vanguardia nacional no es un logro casual, sino el resultado de una gestión eficiente, una cultura de mejora continua y un compromiso inquebrantable con la excelencia”, afirmó Kitsy González Oreilly, Secretaria del Buró Provincial del Sindicato de Industrias.

“El año 2025 resultó ser un período de gran desempeño, lo cual fue posible gracias a la unidad, la entrega y la profesionalidad de este gran colectivo. Se sobrecumplió el plan en un 110 %, con valores que ascienden a 567 millones. Se ha intensificado la actividad innovadora de la filial; muestra de ello es el sistema fotovoltaico que estamos disfrutando actualmente, el cual fue instalado con inyección a la red. Gracias a la innovación de nuestros ingenieros, se logró conectar con un inversor y una batería, lo que nos permite aprovecharlo plenamente”, señaló Martha Beatriz Menéndez Rodríguez, Gerente General Copextel Matanzas.

El reconocimiento destaca la dedicación, el compromiso y la excelencia en cada tarea.

La actividad incluyó la bienvenida a recién graduados de Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica, quienes se incorporan al colectivo laboral.

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La condición de Vanguardia Nacional constituye el máximo reconocimiento que otorga el movimiento sindical en Cuba. Distingue a colectivos con resultados económicos favorables, disciplina laboral y aporte sostenido al desarrollo del país.

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