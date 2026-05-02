Una feria de emprendimientos tuvo lugar en la Oficina del Conservador de la ciudad de Matanzas con el objetivo de visibilizar el quehacer de mujeres y hombres que desarrollan el arte y la cultura con sus manos.

Manualidades y creaciones varias confluyeron bajo el auspicio y apoyo de la solidaridad cultural italiana, como parte de proyectos de apoyo a la isla.

La capacitación en materia económica, comunicativa y visual a emprendedores matanceros forma parte de un programa que impulsa el Centro caribeño de recursos para el emprendimiento artístico y cultural.

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