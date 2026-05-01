En una mañana marcada por la unidad y el compromiso, más de 10 mil jovellanenses se congregaron este Primero de Mayo para protagonizar una jornada considerada histórica en la localidad. Representados en catorce sindicatos, los trabajadores desfilaron y participaron en el acto conmemorativo por el Día Internacional de los Trabajadores, reafirmando su sentido de pertenencia y defensa de la nación.

Bajo el lema “La Patria se Defiende”, la multitud expresó su respaldo a la paz y su rechazo al bloqueo económico impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, al que calificaron de genocida. La marcha se convirtió en un espacio de reafirmación política y social, donde se destacó la fuerza colectiva de los trabajadores como motor esencial de la vida económica y cultural del municipio.

El desfile estuvo acompañado de consignas, pancartas y expresiones de solidaridad, que reflejaron el compromiso de los participantes con la soberanía nacional y la justicia social. La jornada no solo fue un homenaje a la clase obrera, sino también una demostración de resistencia frente a las adversidades externas.

Con esta movilización, Jovellanos se sumó al llamado nacional de conmemorar el Primero de Mayo como una fecha de lucha, unidad y esperanza, reafirmando que la defensa de la patria es tarea de todos.

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