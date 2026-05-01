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Cárdenas, desfile Primero de Mayo: la Patria se defiende

Por Marlen Bouza 0 Comentario #Cárdenas #Desfile #Primero de Mayo #TV Yumurí

Cárdenas amaneció con colores de bandera. Antes de que el sol alcanzara toda su fuerza, ya las calles respiraban pueblo, pasos compartidos y la emoción colectiva de un Primero de Mayo.

Banderas cubanas, pancartas alegóricas y expresiones culturales acompañaron el recorrido en el que cada sindicato mostró iniciativas y, sobre todo, la unidad que distingue a la clase obrera cubana.

Este año, bajo el lema “La Patria se defiende”, los cardenenses marcharon conscientes de los desafíos, pero también orgullosos de sostener, desde el esfuerzo cotidiano, las conquistas sociales que identifican al país.

La música, las consignas y el entusiasmo popular transformaron la avenida de Céspedes en una gran fiesta obrera. Cada bloque fue testimonio de resistencia, creatividad y confianza en el mañana.

Más que un desfile, el Primero de Mayo volvió a ser en Cárdenas un acto de reafirmación colectiva, una celebración con esperanza y compromiso.

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By Marlen Bouza

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