Unión de Reyes: un desfile de pueblo

Los unionenses celebraron el 1 de Mayo con alegría y diversas iniciativas. Demostraron el entusiasmo que caracteriza a los cubanos en el Día Internacional de los Trabajadores.

Las céntricas cuatro esquinas municipio se llenaron de color, con los participantes vestidos con los tonos de la bandera cubana y bajo el lema “La Patria se defiende”, reafirmando que la paz y la soberanía no se negocian.

Durante el desfile, hicieron evidente el compromiso de la población con las transformaciones en lo económico, político y social. Iyolexis Amores, secretaria de la Central de Trabajadores, en el territorio, expresó: “Los trabajadores cubanos seguiremos siendo parte activa de las transformaciones y estamos convencidos de que un mundo mejor es posible. Así lo demostraron los unionenses en el movimiento popular Mi Firma por la Patria”.

El arte también tuvo un espacio especial. Las niñas y niños del proyecto sociocultural dirigido por el instructor de arte Jorge López deleitaron a los presentes con la coreografía de Música Vital, un momento lleno de energía que permitió reconocer además a los sectores más destacados en la emulación laboral y comunitaria.

Como cierre de las actividades, desarrollaron una feria agropecuaria , acompañada de buena música y un ambiente festivo.

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