Matanzas

Nuevamente la EMPAI Vanguardia Nacional

Por Alejandro López Quintero 0 Comentario #CTC #Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería #Matanzas #Premio Medio Ambiente #Premio Nacional de Calidad #Vanguardia Nacional

La Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería en Matanzas mereció la condición de Vanguardia Nacional.

Ganadora del Premio Nacional de Calidad en cuatro ocasiones, el Premio Medio Ambiente, el cumplimiento de los planes y merecedora de las banderas 80 y 85 Aniversario de la CTC constituyen razones que mantienen a la Empresa como vanguardia.

EMPAI Matanzas ostenta además la Orden Lázaro Peña de Primer Grado, la más alta condecoración a la que por su historia puede aspirar una entidad cubana.

Los parques solares, la restauración del Teatro Sauto y la Terminal de Ómnibus, la intervención en el Barrio en transformación en las Márgenes del Río San Juan, el corredor Habana-Matanzas y las instalaciones turísticas, resultan obras constructivas que resaltan la calidad y resultados de la entidad.

Con esta Bandera de Vanguardia Nacional el colectivo laboral suma 31 ocasiones de forma consecutiva y resulta el único con dicha cifra en la provincia. (ALH)

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By Alejandro López Quintero

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