Primero de Mayo en Matanzas

–Los matanceros se encuentran congregados desde temprano en las calzadas de Tirry y General Betancourt este Primero de Mayo para desfilar por el Día Internacional de los Trabajadores. En unos minutos comenzarán a marchar por las calles de la ciudad de #Matanzas para respaldar la paz, la soberanía y las conquistas de la Revolución y en condena a la injerencia y el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos.

-En Matanzas comienza el desfile por el Primero de Mayo con la presencia del miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y primer ministro, Manuel Marrero Cruz; el miembro del Secretariado del Comité Central, Jorge Luis Broche Lorenzo, y las principales autoridades de la provincia.

-En la provincia de Matanzas, con la presencia del miembro del Buró Político y Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, comenzaron las celebraciones por el Día Internacional de los Trabajadores en medio de un ambiente de entusiasmo y compromiso.

Según informó Osmar Ramírez, secretario de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en el territorio, desde horas tempranas los matanceros se alistaron para participar en el tradicional desfile del Primero de Mayo, considerado una expresión de alegría y reafirmación revolucionaria. Para esta jornada se prevé la asistencia de alrededor de 45 000 trabajadores en la ciudad, donde se habilitó una tribuna para la ocasión.

Ramírez precisó que estarán representados todos los sindicatos y que las actividades se extenderán a los diferentes municipios de la provincia, incluido Varadero, donde también se desarrollará un desfile en horas de la mañana.

Las celebraciones han estado antecedidas por diversas iniciativas organizadas a partir de la convocatoria oficial, las cuales —según el dirigente— se desarrollaron satisfactoriamente en todo el territorio.

Este año, el desfile adquiere una connotación especial al estar dedicado al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, reconocido como impulsor del concepto de Revolución y de la tradición del Primero de Mayo en Cuba.

Tras el acto central, los participantes continuarán la jornada con actividades festivas en distintos espacios de la provincia.

–En Colón, la Fiesta de los Trabajadores se celebra con la representación de los 16 sindicatos en el territorio que desfilan en este Primero de Mayo.

–Presentes los trabajadores de ETECSA-Cuba en Matanzas en este Primero de Mayo, dando el sí por la Revolución.

-Desfilan en Matanzas los trabajadores del Sindicato de la Ciencia, el Deporte y la Educación y del Sindicato de Energía y Minas, encabezados por la Termoeléctrica Antonio Guiteras.

-En el municipio de Colón este Primero de Mayo colectivos de los diferentes sectores acudieron a la convocatoria de la Central de Trabajadores de Cuba para celebrar el Día del Proletariado.

Presidido por autoridades del Partido, el Gobierno y dirigentes de organizaciones políticas y de masas del municipio y la provincia, la convocatoria a la festividad en la avenida Mario Muñoz demostró la unidad en torno a la Revolución, en defensa de la soberanía y la paz de los cubanos.

El desfile se caracterizó por los mensajes de unidad y de rechazo al bloqueo y medidas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. A los trabajadores de la Salud les correspondió iniciar el desfile, seguidos de los representantes de los 16 sindicatos del territorio.

Las iniciativas resultaron múltiples, y durante más de una hora de marcha se patentizó la unidad, la alegría y el entusiasmo como protagonistas principales.

-230 mil matanceros desfilaron por las calles y plazas de la provincia.

Con múltiples iniciativas, entre ellas la contagiosa conga, desfilaron de forma especial 51 colectivos de empresas estatales y privadas que obtuvieron la condición de Vanguardia Nacional.

Trabajadores de 17 sindicatos y sus familias marcharon en la ciudad de Matanzas. La fiesta la cerraron los trabajadores Civiles de la Defensa y miembros del Ejército Central, que cumple 65 años de fundado.

-Trabajadores en Varadero recorrieron las calles con motivo del Primero de Mayo, una celebración a la lucha del proletariado, la soberanía y cultura cubana.

Estuvieron presentes sectores como el Turismo, Salud, Educación, Comercio, Transporte, Administración Pública, Energía y Minas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, mypimes y Proyectos de Desarrollo Local.

Los mensajes en apoyo a la Revolución y sus líderes predominaron en la multitud, con frecuentes denuncias al bloqueo y a la injerencia norteamericana en los asuntos internos de Cuba.

En momentos de complejidad política, el Primero de Mayo fue una oportunidad para los trabajadores de Varadero de reafirmar su compromiso con la defensa del país y el mejoramiento de la situación económica y social.

La marcha anual por el Día del Trabajador simboliza uno de los actos de mayor participación popular en el país, y representa un momento de unidad para el proletariado cubano, una celebración a sus logros y trayectoria.

-Cárdenas amaneció con colores de bandera. Antes de que el sol alcanzara toda su fuerza, ya las calles respiraban pueblo, pasos compartidos y la emoción colectiva de un Primero de Mayo.

Banderas cubanas, pancartas alegóricas y expresiones culturales acompañaron el recorrido en el que cada sindicato mostró iniciativas y, sobre todo, la unidad que distingue a la clase obrera cubana.

Este año, bajo el lema “La Patria se defiende”, los cardenenses marcharon conscientes de los desafíos y también orgullosos de sostener, desde el esfuerzo cotidiano, las conquistas sociales que identifican al país.

La música, las consignas y el entusiasmo popular transformaron la avenida de Céspedes en una gran fiesta obrera. Cada bloque fue testimonio de resistencia, creatividad y confianza en el mañana.

Más que un desfile, el Primero de Mayo volvió a ser en Cárdenas un acto de reafirmación colectiva, una celebración con esperanza y compromiso.

-En una mañana marcada por la unidad y el compromiso, más de 10 mil jovellanenses se congregaron este Primero de Mayo para protagonizar una jornada considerada histórica en la localidad.

Representados en catorce sindicatos, los trabajadores desfilaron y participaron en el acto conmemorativo por el Día Internacional de los Trabajadores, reafirmando su sentido de pertenencia y defensa de la nación.

Bajo el lema “La Patria se Defiende”, la multitud expresó su respaldo a la paz y su rechazo al bloqueo económico impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, al que calificaron de genocida. La marcha se convirtió en un espacio de reafirmación política y social, donde se destacó la fuerza colectiva de los trabajadores como motor esencial de la vida económica y cultural del municipio.

El desfile estuvo acompañado de consignas, pancartas y expresiones de solidaridad, que reflejaron el compromiso de los participantes con la soberanía nacional y la justicia social. La jornada no solo fue un homenaje a la clase obrera, sino también una demostración de resistencia frente a las adversidades externas.

Con esta movilización, Jovellanos se sumó al llamado nacional de conmemorar el Primero de Mayo como una fecha de lucha, unidad y esperanza, reafirmando que la defensa de la patria es tarea de todos. (ALH)

PRIMERO DE MAYO EN IMÁGENES

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