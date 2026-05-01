Vacunas veterinarias de Cuba contra la guerra biológica

“En el escenario de guerra biológica sufrido por Cuba no fueron pocas las intenciones de Estados Unidos de introducir agentes infecciosos que no estaban presentes en el territorio nacional”, afirmó el director de Ciencia e Innovación del Grupo Labiofam, Aníbal Domínguez.

Hoy los resultados de la agricultura fueran diferentes si no hubiéramos contado con un apoyo en cuanto a la prevención de las enfermedades infecciosas que son males muy devastadores, y algunos, generan cuantiosas pérdidas económicas, comentó a Prensa Latina el experto en Fisiología Animal.

Incluso –agregó el Máster en Ciencia- impiden que el potencial genético de los animales con interés económico se exprese, pues al estar enfermos obviamente no van a producir acorde para lo que están diseñados y criados.

Definitivamente contar con tecnologías propias para elaborar vacunas que respondan a las necesidades sanitarias de Cuba es una gran fortaleza, pues desde el punto de vista científico nos garantiza soberanía.

No dependemos de ningún proveedor externo que nos venda estos inyectables, de hecho, sabemos perfectamente que el gobierno de Estados Unidos suele perseguir a los suministradores.

Domínguez recordó que durante la pandemia de Covid-19, provocada por el virus SARS-CoV-2, Washington lo hizo, y algo similar sucede con las vacunas veterinarias.

Un detalle muy importante –acotó el veterinario- es que la mayor de las Antillas hace sus formulaciones ajustadas a las verdaderas necesidades sanitarias de la agricultura.

Al no tener que importar vacunas y producirlas nosotros mismos, tenemos en nuestras manos un arma de defensa que nos ha ayudado mucho, igual, permitió el desarrollo científico e intelectual de varias generaciones, soy fruto de eso, pues a mí me formaron otros que ya no están, pero siguen presentes, resaltó.

Muchos ya son ancianos, pero al llamado de la ciencia, ellos siempre responden, y a despecho de su edad y limitaciones físicas siempre respaldan a Cuba, destacó el director de Ciencia e Innovación del Grupo Labiofam.

Las declaraciones del científico antillano fueron emitidas tras recibir recientemente el Premio Nacional a la Innovación Tecnológica 2025.

Cuba cuenta hoy con siete vacunas para combatir enfermedades veterinarias, las cuales tienen en común el hecho de ser las primeras y únicas formulaciones implementadas en la isla caribeña durante el período revolucionario.

Los inyectables son contra la viruela aviar, bronquitis infecciosa, bursitis infecciosa, neumoencefalitis aviar, carbunco sintomático, encefalomielitis equina e icterohemoglobinuria bacilar bovina. (ALH)

Tomado de Prensa Latina