Pronostican afectación de 1478 MW en pico del jueves

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1502 MW a las 19:50 horas, superior a lo planificado por salida por emergencia de la unidad 2 de CTE Santa Cruz.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4395 MWh, con 641 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1480 MW, la demanda 2460 MW con 990 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 950 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 6 de la CTE Máximo Gómez, Unidad 2 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, la unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y la Unidad 5 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 393 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Para el horario pico se estima la entrada de 7 motores del emplazamiento fuel de MOA con 90 MW. La entrada de la unidad 6 de la CTE Mariel con 82 MW.

Con este pronóstico se prevé para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1652 MW con una demanda máxima de 3100 MW, para un déficit de 1448 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1478 MW en este horario. (ALH)

Tomado de UNE

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