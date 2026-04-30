Fortalecerá nuevo lote de ambulancias sistema de salud nacional

La empresa Transimport, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y las autoridades portuarias, inició recientemente la extracción de un nuevo lote de ambulancias recién arribadas al país como parte del programa de mejoramiento de los servicios de urgencias médicas, informó la institución desde su perfil en Facebook.

Paralelamente, la Agencia Publicitaria Publicentro del Ministerio del Transporte, junto con la Dirección Provincial de Salud de La Habana, precisó que acomete ya la rotulación de los equipos, entre ellos ambulancias Foton totalmente eléctrica solicitadas por el Sistema Integrado de Urgencias Médicas (Sium) de la capital.

Directivos de Publicentro señalaron que la participación en estas labores constituye un respaldo visual al proceso de revitalización del servicio de urgencias médicas en Cuba.

Transimport es una de las entidades del sistema empresarial cubano dedicada a la importación y comercialización de equipos, piezas y suministros vinculados al transporte automotor y otros sectores estratégicos, con funciones esenciales en la renovación del parque automotor y la eficiencia de los servicios de transporte.

Foto: Tomada del perfil de Facebook de transimport.cuba

ACN

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