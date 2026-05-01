Abanderado Equipo de Matanzas para Liga Élite

El equipo de Matanzas que participará en la IV Liga Élite de Béisbol fue abanderado en el Parque de la Libertad de la urbe yumurina.

El segunda base Aníbal Medina colocó una ofrenda floral en la estatua de la Libertad.

El entrenador del cuerpo de lanzadores Jonder Martínez, entregó la insignia al Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Matanzas Mario Sabines Lorenzo y la Gobernadora Marieta Poey Zamora.

Las autoridades matanceras entregaron el estandarte al capitán de los cocodrilos Eduardo Blanco.

Como colofón los atletas y entrenadores sumaron sus rúbricas al movimiento «Mi firma por la Patria».

Los cocodrilos de Matanzas llegan a la liga Élite como campeones de la 64 Serie Nacional de Béisbol culminada en el mes de febrero.

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