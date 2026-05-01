Sucursal de Artex en Matanzas: colectivo Vanguardia Nacional

La Sucursal de Artex en la provincia de Matanzas recibió la bandera que la acredita como Colectivo Vanguardia Nacional.

El Buró Provincial, el Secretariado Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Cultura y la Central de Trabajadores de Cuba decidieron otorgarle este mérito a la entidad matancera por sus resultados durante el 2025.

En la actividad realizada en el Centro Cultural Brisas del Mar en la urbe yumurina, reconocieron la labor de varios centros de Artex en la provincia y a aquellos que también merecieron la condición de Vanguardia Nacional.

La ocasión resultó propicia para agasajar a los trabajadores con más de 20 años de labor en la Sucursal en Matanzas.

En el acto político cultural reconocieron a entidades y empresas que aportan al desarrollo económico de Artex, además de la colaboración de actores no estatales claves en los servicios de la Sucursal matancera.

Artex Matanzas ostenta la condición de Vanguardia Nacional durante 11 años consecutivos y 15 en total desde que fue inaugurada en el territorio.

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