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Varadero: desfile del Primero de Mayo en defensa de nuestras conquistas  

Por Alexei McIntosh 0 Comentario #Desfile #Primero de Mayo #TV Yumurí #Varadero

Trabajadores en Varadero recorrieron las calles con motivo del Primero de Mayo, fue una celebración a la lucha del proletariado, la soberanía y cultura cubana.

Estuvieron presentes sectores como el Turismo, Salud, Educación, Comercio, Transporte, Administración Pública, Energía y Minas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, mypimes y Proyectos de Desarrollo Local.

Los mensajes en apoyo a la Revolución y sus líderes predominaron en la multitud, con frecuentes denuncias al bloqueo y a la injerencia norteamericana en los asuntos internos de Cuba.

En momentos de complejidad política, el Primero de Mayo fue una oportunidad para trabajadores en Varadero de reafirmar su compromiso con la defensa del país y el mejoramiento de la situación económica y social.

La marcha anual por el Día del Trabajador simboliza uno de los actos de mayor participación popular en el país, y representa un momento de unidad para el proletariado cubano, una celebración a sus logros y trayectoria.

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By Alexei McIntosh

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