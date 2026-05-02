Estado del Sistema Eléctrico Nacional

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1551 MW a las 20:20 horas, superior a lo planificado por demanda superior al pronóstico.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 5074 MWh, con 703 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1735 MW, la demanda 2557 MW con 837 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 850 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y las Unidades 3 y 5 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 406 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Para el horario de máxima demanda se prevé una disponibilidad de 1735 MW con una demanda máxima de 3150 MW, para un déficit de 1415 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1445 MW en este horario.

Unión Eléctrica

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