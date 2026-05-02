Casa de Todos dedica su espacio al Museo Farmacéutico

Este 1 de mayo se cumplieron 62 años de que la otrora Botica Francesa del Doctor Ernesto Triolet se convirtiera en Museo Farmacéutico (MN). La Casa de Todos, espacio de la Brigada de Instructores de Arte José Martí de Matanzas, dedicó su encuentro, mensual, a dicha conmemoración.

En el encuentro, el Presidente de la Brigada José Martí resaltó el vínculo de los artistas matanceros con la institución.

En la actividad, una representación de las instituciones culturales y el pueblo matancero, reconocieron la labor y años de entrega del colectivo del Museo Farmacéutico.

Además, el creador Alexis Plasencia entregó una pieza de la Serie Secretos de una ciudad. A su vez, el Premio Nacional de Teatro 2020, Rubén Darío Salazar presentó la Retahíla del Circo del Payaso Azuloso, obra anónima para la infancia. Ambas muestras homenajean la fecha.

El Museo Farmacéutico (MN) posee registros boticarios y medicinales del siglo diecinueve y principios del veinte. La institución constituye espacio de riqueza histórica y cultural de la ciudad de Matanzas.

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