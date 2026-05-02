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Teatro Icarón reestrena «Charlot»

Por Amanda Pérez Aguerrebere 0 Comentario #Charlot #Cuba #Cultura #Matanzas #Teatro Icarón #TVYumuri

El reestreno de la obra Charlot, bajo la dirección general de la Premio Nacional de Teatro 2025, la actriz y profesora, Miriam Muñoz Benítez tuvo lugar en el Teatro Icarón, de la ciudad de Matanzas.

La obra reconoce al personaje de Charles Chaplin en la era del cine mudo.

La puesta ofrece una reflexión acerca de la influencia del amor, la familia y el abandono en el desarrollo del individuo.

En el reestreno de la obra participaron jóvenes artistas pertenecientes al Taller Alas Teatro.

El reestreno de Charlot evidenció la conexión humana y la resiliencia ante las adversidades. La obra invita al público a una reflexión sobre el cambio en las perspectivas del individuo acorde a sus experiencias.

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By Amanda Pérez Aguerrebere

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