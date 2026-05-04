Pocos saben que Roma también se construyó con el clamor de las gradas. Este 4 de mayo, Cuba celebra el Día de las Peñas Deportivas, y cada esquina caliente de la Isla se convierte en el ombligo del mundo. No son simples grupos de aficionados; son ejércitos voluntarios de la pasión, herederos de aquellas tertulias nacidas hace años en la Plaza de Marte de Santiago de Cuba, donde amigos se reunían no solo para ver, sino para vivir el deporte como una extensión de sus propias pulsaciones.

La crónica de esta jornada no se encuentra en los palcos, pues se halla en la escalinata de cualquier barrio. Allí donde el “embullo” es un arte y la discusión del último home run se eleva como una plegaria laica, nacen los verdaderos códigos de la nacionalidad.

Una peña es una trinchera de la alegría, un espacio donde la gravedad de los problemas cotidianos se desafía con la ligereza de un banderín al viento. Mujeres, hombres y niños se apiñan bajo una sola consigna: “sin nuestro aliento, el juego no existe”.

Para las peñas, el vértigo es la gasolina que mueve el motor del músculo. Su lenguaje no es el de la técnica depurada, sino el de la emoción visceral. En una Isla donde el béisbol es religión y el boxeo su mandamiento, las peñas son los fieles que convierten estadios en templos de misterios, y gimnasios en catedrales del sudor. Con agrupaciones diseminadas por todo el archipiélago, tejen una red humana que sostiene al deporte desde los cimientos.

Esta fecha no es casual. Nacieron el 4 de mayo de 1999 como un guiño de la historia, instituida por Fidel al recibir a la delegación que, bate al hombro, había derrotado a los Orioles de Baltimore. Ese día, la hazaña deportiva se fundió con la épica nacional. Desde entonces, la fecha es un espejo donde la Revolución se mira y reconoce: vibrante, popular y profundamente arraigada en la tierra que la vio nacer.

Hoy, las peñas también son pedigueñas de lo imposible. No solo animan; reparan instalaciones caídas, donan recursos cuando escasean y organizan torneos donde la única moneda de cambio es la sonrisa de un niño. Son un movimiento autofinanciado que baila al filo de la navaja de la necesidad diaria, demostrando que la solidaridad no necesita reflectores para ser efectiva. En manos de sus líderes, la mecha no se apaga, sino que se multiplica.

Mientras el sol se oculta, un niño con una gorra al revés repite en su casa el swing que vio hacer a su ídolo. Esa imitación torpe pero llena de fe es la materia prima de la eternidad. Las peñas deportivas son un susurro colectivo que le recuerda a Cuba que la única manera de que el tiempo no pase, es aplaudiendo a rabiar. Porque al final del partido, cuando el silbato calla, solo queda el eco de los que nunca dejaron de creer.

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