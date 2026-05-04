Los principales dúos cubanos de la actualidad, integrados por Damián Gómez y Eblis Veranes, y Kailin Garrido y Maykelin Drik, continúan su preparación para competir en la segunda parada del Tour de Norte, Centroamérica y el Caribe (Norceca), prevista para efectuarse en República Dominicana del 7 al 10 próximos.

Con escenario en las arenas de la Escuela Nacional de Voleibol, en esta capital, Gómez-Veranes, sustitutos de los olimpicos Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo -solicitaron la baja del equipo nacional-, y Garrido-Drik dan los toques finales para asumir el primer compromiso del año.

Ese será el primer torneo para ambas duplas de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, a la que le seguirá la tercera parada de México, del 21 al 25 venideros, a la que se suman otras.

Como ya es habitual, Cuba, con escenario en Varadero, acogerá dos, del 3 al 7 de junio, y del 1 al 5 de julio, según el calendario publicado en el sitio www.norceca.net.

El torneo de voleibol de playa de la cita multideportiva dominicana será del 25 al 31 de julio, y ya los dos binomios tienen segura su presencia, mientras que deberán asistir al clasificatorio olímpico para los Juegos de Los Ángeles 2028, previsto para efectuarse en Puerto Rico, del 4 al 9 de noviembre.

Las otras paradas del Circuito de Norceca son en Costa Rica, del 16 al 20 de abril, Nicaragua (14-16 mayo), El Salvador (28 de mayo-1 de junio), República Dominicana (18-22 de junio), México (pendiente de fecha), Honduras (9-13 de julio) y El Salvador (13-17 de julio).

Cuba ya conoce sus rivales y grupos para la fase de preliminares de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, certamen que contará con la participación de 22 duplas distribuidas en cuatro apartados.

El sitio oficial de la justa multidisciplinaria dominicana anuncia que las parejas cubanas aparecen en las llaves D y B, masculina (m) y femenina (f), respectivamente, con comienzo competitivo del 25 de julio al 29.

Además de las representaciones de la mayor de las Antillas estarán en acción las de los hombres de Antigua y Barbudas, Belice, Trinidad y Tobago, Martinica y El Salvador, mientras que en las de mujeres se presentarán Islas Caimán, Costa Rica, Puerto Rico y Trinidad y Tobago.

Por lo establecido hasta el momento, los dos primeros lugares de cada segmento avanzarán a los cuartos de final, etapa prevista para efectuarse el 30, y la semifinal y final el 31.

Carlos González Rego/ ACN

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