Concluye en Martí Jornada de la Cultura Cubana

Diversas actividades se desarrollaron en el municipio Martí en la Jornada de la Cultura Cubana que se extendió desde el 10 de Octubre y concluyó el día 20, día que celebró la entonación por vez primera del Himno Nacional ocurrida en Bayamo en 1868.

Las actividades concebidas en el programa contaron con el protagonismo de los integrantes del Movimiento de Artistas Aficionados de la localidad, y los trabajadores del sector de la Cultura.

Entre las propuestas destacaron las infantiles con la presencia del Proyecto Repartiendo Alegrías, atendido por la promotora natural de la escuela Mariana Grajales , Gersys Rizo, otra entrega fue La Barraca, actividad que tuvo por anfitrión a Víctor Rodríguez, Instructor de Arte.

Por ese andar resaltó la inauguración de la Muestra del Mes en el Museo Hato Nuevo; la exposición Cubanía; el encuentro añorado en el barrio Quijano; las actividades realizadas en la Biblioteca Municipal María Villar Buceta y los asaltos culturales a cargo de miembros de la Casa de la Cultura.

Importante destacar que durante la Jornada, se realizaron matutinos especiales en centros de trabajo y educacionales para recordar la importante fecha histórica del 20 de Octubre, Día de la Cultura Cubana.

Flora Arencibia Nazco/Radio Ciudad Bandera

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