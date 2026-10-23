Varadero prepara una fiesta aérea

El Club de Aviación de Cuba (CAC) realizará el Festival Aerodeportivo Varadero 2026 el próximo domingo 25 de octubre en el terreno de fútbol de la pista del aeropuerto de Kawama.

Forma parte de las festividades en conmemoración del Día Internacional de los Deportes Aéreos, celebrado por primera vez el 14 de octubre, iniciativa promovida por la Federación Aérea Internacional (FAI).

Consistirá en una exhibición dinámica de las modalidades activas del CAC, junto con los Amigos del Motor. Habrá demostraciones aéreas, acrobacias y la oportunidad de interactuar con pilotos y expertos del sector para educar y sensibilizar sobre la rica cultura de la aviación en la Mayor de las Antillas.

Están invitados los residentes de la localidad cercana de Santa Marta y sus alrededores. Cuba busca crear un espacio propicio para el intercambio entre deportistas de las diferentes federaciones integradas en el CAC, con la intención de promover y disfrutar la pasión por estas actividades, fomentar la colaboración, el aprendizaje y la amistad.

Tomado de Periódico Girón

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