Entregará Juventud Rebelde premio en Festival de Cine de La Habana

Juventud Rebelde, diario de la juventud cubana, anunció la creación y próxima entrega de un premio colateral en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, dedicado al periodista y crítico cultural José Luis Estrada Betancourt.

El galardón, según precisó este jueves el Festival de Cine de La Habana desde su perfil en la red social Facebook, distinguirá obras que sitúen a niños, adolescentes y jóvenes en el centro de sus historias, reconociéndolos como sujetos de derecho y protagonistas de las complejidades sociales.

La iniciativa constituye un homenaje a Estrada Betancourt, quien desarrolló una amplia labor en el periodismo cultural y promovió la reflexión sobre los procesos de formación espiritual y ciudadana de las nuevas generaciones.

El jurado estará integrado por Ana María Domínguez Cruz, periodista y guionista; Joel del Río Fuentes, crítico de arte y profesor universitario; y Yurisander Guevara Zaila, subdirector editorial de Juventud Rebelde.

Según los organizadores, corresponderá a ese tribunal otorgar el Premio Colateral José Luis Estrada Betancourt al filme que mejor articule excelencia cinematográfica, sensibilidad social y representación protagónica de la infancia y la adolescencia.

Con esta iniciativa, Juventud Rebelde reafirma su compromiso de acompañar los procesos culturales en Cuba y de reconocer aquellas obras que contribuyen a la formación de públicos críticos y solidarios.

Tomado de ACN

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