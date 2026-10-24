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Los Pequeños Guardianes de la Democracia Socialista

Por Roxana Valdés Isasi 0 Comentario #Círculo de Interés #Cuba #Matanzas #Pequeños Guardianes de la Democracia Socialista #TV Yumurí #Unión de Reyes

En saludo a la Jornada Camilo-Che, el Consejo Electoral Municipal de Unión de Reyes creó el círculo de interés Pequeños Guardianes de la Democracia Socialista, una iniciativa dirigida a fortalecer los conocimientos de las nuevas generaciones sobre el Sistema Electoral Cubano.

Los educandos de sexto grado de la institución educativa Fabricio Ojeda forman parte de este proyecto, que promueve el acercamiento de niñas y niños al funcionamiento de los procesos electorales en Cuba y contribuye a su formación cívica.

Nuvia Pérez Núñez, presidenta del Consejo Electoral Municipal, explicó que esta iniciativa forma parte de las acciones que desarrollan en el territorio para saludar la Jornada Camilo-Che, considerada un importante espacio de reafirmación ideológica y compromiso con la historia de la Revolución.

 

Pérez Núñez también les explicó sobre la importancia de cuidar las urnas en los procesos electorales y su participación en las actividades vinculadas al Sistema Electoral en el municipio.

«Los pequeños  guardianes de la Democracia Socialista en Unión de Reyes  con los conocimientos adquiridos crecerán conscientes en deberes y derechos», subrayó.

Mediante encuentros educativos y actividades de intercambio, el círculo de interés busca despertar el interés de los pioneros  vinculados a la participación ciudadana.

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By Roxana Valdés Isasi

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