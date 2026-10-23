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Accidente masivo de transito en Carbonera ocasiona 22 heridos

Por Pedro Arturo Rizo Martínez 0 Comentario #accidente #Carbonera #Cuba #Matanzas

Accidente masivo de transito en Carbonera ocasiona 22 heridos, de ellos dos graves que fueron trasladados al Hospital Provincial Faustino Pérez Hernández.

La directora provincial de Salud, Yamira García, explicó que en total suman 22 heridos. La mayoría de las personas fueron auxiliadas y trasladadas por vehículos que pasaban por el lugar.

Al Hospital  Provincial Faustino Pérez trasladaron a los dos pacientes en estado grave y en estos momentos los atienden.

El resto de los pacientes reciben atención médica en el Hospital Militar Doctor Mario Muñoz Monroy y no tienen peligro para la vida.

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By Pedro Arturo Rizo Martínez

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