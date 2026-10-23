Lula y Flávio Bolsonaro protagonizan último debate antes del balotaje

El encuentro, organizado por la cadena de televisión Globo, tendrá reglas que restringen el movimiento de los respectivos candidatos del Partido de los Trabajadores y el Partido Liberal, y verificaciones de declaraciones en plataformas digitales.

La cita comenzará a las 21:20, hora local, después del noticiero Jornal Nacional, desde los estudios en Río de Janeiro, bajo la moderación del periodista César Tralli, y podrá seguirse por TV Globo, GloboNews, el portal G1 y la plataforma Globoplay.

Según las reglas divulgadas por la cadena, el programa tendrá cuatro bloques de preguntas y respuestas, además de las consideraciones finales.

Tres segmentos abordarán temas determinados y uno será de asunto libre, mientras el orden de las preguntas se decidirá mediante sorteos realizados en directo por el moderador.

El primer bloque comprenderá seis rondas sobre aspectos relacionados con diferentes regiones del país y uno prioritario de alcance nacional.

Cada candidato dispondrá de tres minutos por ronda, distribuidos entre pregunta y réplica o respuesta y réplica.

Los bloques segundo y tercero, ofrecerán a Lula y a Flávio Bolsonaro la posibilidad de escoger los temas de sus preguntas entre las opciones presentadas en una pantalla, con la misma dinámica de tiempo.

El cuarto segmento será de asunto libre y cada aspirante contará con ocho minutos para intervenir, sin límite de intercambios de opiniones.

Una de las principales modificaciones respecto al debate celebrado el pasado 18 de octubre por la cadena Bandeirantes, TV Band, afecta el desplazamiento por el escenario.

Durante los tres primeros bloques, solo podrá caminar el candidato que tenga la palabra, mientras el adversario deberá permanecer en su atril hasta que le corresponda intervenir.

La disposición fue incorporada después de que Flávio Bolsonaro se situara detrás de Lula durante algunas intervenciones del mandatario en el encuentro anterior, en una dinámica que generó críticas de la campaña petista.

En el cuarto bloque, ambos podrán moverse libremente, aunque limitados a sus respectivos lados del escenario.

También, la verificación de datos constituye otro punto de atención, pues TV Globo no incorporará correcciones en directo durante la transmisión televisiva, como solicitó la campaña de Lula, pero anunció que el portal G1 publicará comprobaciones mediante su sección Fato ou Fake desde el desarrollo del encuentro.

Un equipo de unos 30 periodistas realizará ese trabajo, que continuará durante la madrugada en coordinación con los sitios de los diarios O Globo, Extra y Valor Económico, además de la radio CBN.

Esa decisión se produjo después de que el debate de TV Band estuviera marcado por acusaciones cruzadas, provocaciones y declaraciones cuestionadas, lo que reavivó el reclamo de controles sobre la información difundida por los candidatos.

Tomado de Prensa Latina