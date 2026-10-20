Japón lanza la primera misión para recolectar muestras de una luna de Marte

Japón lanzó su misión de exploración de las lunas de Marte (MMX), que de tener éxito, se convertirá en la primera en recolectar muestras de la superficie de Fobos, el satélite más grande y más cercano de los dos que orbitan el planeta rojo.

El lanzamiento de la sonda tuvo lugar a las 04:41 hora local de este martes (19:41 GMT del lunes) desde el Centro Espacial de Tanegashima, al sur de la isla japonesa de Kyushu, en una misión que durará cinco años y que, si triunfa, obtendrá la recolección de diez gramos de muestras del satélite.

Aproximadamente una hora después del despegue, la sonda, a bordo de un cohete H3 de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), se separó con éxito y se colocó en la órbita prevista, según informó la propia agencia a través de un breve comunicado.

El presidente de JAXA, Hiroshi Yamakawa, declaró en una rueda de prensa a primera hora del martes -según su horario- que la sonda «ha dado hoy el primer paso hacia la realización de una misión de exploración en la esfera marciana» y prometió «hacer todo lo posible» para garantizar su funcionamiento.

A bordo de un cohete H3 de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), la sonda comienza un viaje de un año hacia el sistema marciano, donde entrará en una órbita cuasisatelital alrededor de Fobos.

Allí realizará observaciones detalladas de Fobos y de Deimos, su otro satélite, y recogerá las mencionadas muestras.

La primera ministra nipona, Sanae Takaichi, dijo que el «exitoso» lanzamiento del cohete «constituye una noticia sumamente positiva»: «Espero sinceramente que esta iniciativa histórica culmine con éxito y que se logren traer a la tierra las muestras del sistema marciano», expresó a través de un mensaje en la red social X.

Takaichi subrayó que bajo su administración el sector espacial ha sido designado como un «campo estratégico» de la economía del país asiático, prometiendo reforzar su desarrollo con el avance de la tecnología, el aumento de la frecuencia de los lanzamientos y «mejorar la fiabilidad general».

Según los detalles del proyecto, la sonda abandonará el sistema marciano en 2030 y comenzará un viaje de un año de vuelta a la órbita terrestre, donde separará su cápsula de reentrada, que aterrizará en Australia.

Tomado de Cubasí

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