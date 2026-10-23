Cuba

Destaca Finanzas y Precios aspectos del Fondo de Protección Social

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Fondo Presupuestario de Protección Social #Ministerio de Finanzas y Precios

El Ministerio de Finanzas y Precios destacó este jueves desde su perfil en la red social Facebook aspectos sobre la constitución del Fondo Presupuestario de Protección Social, aprobado por el Acuerdo 10468 del Consejo de Ministros, como parte de las Transformaciones Económicas y Sociales en curso.

La cartera subrayó que las transformaciones no responden a esquemas capitalistas, sino a la construcción socialista, con el ser humano en el centro de su obra.

El Fondo moviliza capacidades financieras desde el Presupuesto del Estado, con el ahorro fiscal como fuente principal.

Los recursos se destinan a personas y familias en situación de vulnerabilidad, identificadas por las direcciones municipales de Trabajo y Seguridad Social.

Los consejos de la Administración aprueban las solicitudes y gestionan los recursos asignados a cada territorio.

Dichos gobiernos provinciales tienen la responsabilidad de aprobar las solicitudes de protección social, solicitar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social los recursos necesarios e informar sobre su uso en los respectivos territorios.

La ejecución del Fondo se evalúa de manera sistemática y se planifica en la etapa de anteproyecto del Presupuesto del Estado, como garantía de equidad y justicia social bajo el principio de que nadie quedará desamparado.

El Ministerio de Finanzas y Precios precisó que este mecanismo se articula con los gobiernos locales y complementa el programa de Asistencia Social, en la etapa de implantación de las transformaciones económicas y sociales, para mitigar los efectos en la población vulnerable.

 

Tomado de la ACN

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By Redacción TV Yumurí

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