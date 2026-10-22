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Otroga Ediciones Vigía Premio América Bobia 2026

Por Amanda Pérez Aguerrebere 0 Comentario #Cuba #Matanzas #Premio anual de Poesía América Bobia 2026 #TV Yumurí

La escritora y periodista Yeilén Delgado Calvo obtuvo el Premio América Bobia 2026 con el poema «De lo que trata todo esto». El certamen tuvo lugar en Ediciones Vigía de la ciudad de Matanzas.

Yeilén Delgado Calvo, Ganadora Premio América Bobia 2026
Yeilén Delgado Calvo, Ganadora Premio América Bobia 2026

 

 

 

 

 

 

«Es una gran alegría por varios motivos. En primer lugar, es un premio prestigioso que han ganado grandes poetas del país. Ediciones Vigía es una casa editorial que yo respeto mucho por la belleza y seriedad de su trabajo, explica Yeilén Delgado Calvo, Ganadora del Premio América Bobia 2026.

«El jurado estuvo integrado por Lourdes González, poeta holguinera, Maylan Álvarez, ganadora de la edición anterior y Eugenio Marró, poeta y ensayista. Ellos tres realizaron la lectura de las obras. Además, por primera vez en el concurso exigimos que se participara por seudónimo y qie ganadores de los últimos cinco años no concursaran nuevamente», acota, Agustina Ponce Valdés, Directora de Ediciones Vigía.

El evento promovió el intercambio entre escritores y lectores.

Foto 2. Intercambio entre autores matanceros

Intercambio entre autores matanceros

 

 

 

 

 

 

El plaquette de la obra ganadora en la edición anterior «Mientras Martí me contempla ¿orgulloso? de Maylan Alvarez se presentó en la actividad. Ejemplares con la firma de su autora se adquirieron durante el encuentro.

«Creo que ha sido todo muy placentero. Agradezco las palabras de Alfredo Zaldívar para con mi obra que constituye un mensaje de amor para nuestro Héroe Nacional, lo que representa desde mi cotidianidad José Martí», agrega Maylan Álvarez, escritora matancera.

 

Texto ganador del Premio América Bobia 2026
Texto ganador del Premio América Bobia 2026

 

 

 

 

 

 

El premio de Poesía América Bobia fortalece el patrimonio cultural de La Atenas de Cuba. El certamen reconoce la creación literaria y mantiene vigente el vínculo de la ciudad con el arte.

 

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By Amanda Pérez Aguerrebere

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