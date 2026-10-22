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Anuncian nueva plataforma digital que permite visualizar el costo del bloqueo de EE.UU. contra Cuba

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #bloqueo a cuba #Estados Unidos TV Yumurí #Plataforma digital

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, anunció en su cuenta en X el lanzamiento de una nueva plataforma digital que permite visualizar el costo estimado para Cuba del bloqueo de Estados Unidos, mientras transcurre la visita a la página. Cada segundo cuenta.

Bajo la premisa de que «cada segundo cuenta» el nuevo repositorio online cubabloqueo.com conecta los datos del Informe de Cuba de 2026 con daños concretos: medicamentos, combustible, agua y recursos para las escuelas.

Según señaló Rodríguez Parrilla el sitio está disponible en español e inglés, permite compartir cada dato por separado en redes sociales, así como descargar el informe completo en ambos idiomas.

La herramienta se presenta también como una vía útil para conocer y divulgar las consecuencias de esa política estadounidense genocida de asfixia económica en la vida cotidiana del pueblo cubano.

En el sitio, además, se pueden descubrir los videos y gráficas que se generan automáticamente en cada sesión de la web.

Tomado de Cubasí 

 

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By Redacción TV Yumurí

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